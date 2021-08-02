Грибок на пальцах рук

Это заболевание имеет очень высокую распространенность по ряду причин. Главными из них являются передача патологии бытовым путем и непосредственное взаимодействие с источниками заражения. Заболевание чаще всего бывает вызвано дрожжевыми грибами рода Candida, которые в норме содержатся в микрофлоре организма человека. Однако до наступления неблагоприятных условий они никак себя не проявляют. При снижении иммунитета начинается активное размножение клеток, которое приводит к появлению воспалений и разрушению тканей.
Симптомы заболевания
Грибок может поражать любые отделы организма, в зависимости от того, какой из них находится в наиболее уязвимом состоянии. По статистике, проявления патологии чаще встречаются на правой руке из-за большего количества нагрузок. Грибок может поразить кожу на любом участке, но чаще встречается в области ногтей, между пальцами и в складках на ладони. Это объясняется особенностями строения эпителия и большим количеством потовых желез. Заражение способно занимать обширные площади кожи в течение непродолжительного времени. Кроме того, грибок на пальцах — это заболевание, передающееся через бытовой контакт. Его симптомы таковы:
- появление уплотнений на коже;
- зуд, жжение, саднящая или ноющая боль;
- появление белых или желтоватых пятен, похожих на плесень;
- образование жестких мозолистых корочек на месте поражения;
- шелушение и отслаивание кожи;
- образование трещин, реже — нарывов с гнойным содержимым;
- в некоторых случаях — общее ухудшение самочувствия, недомогание, снижение чувствительности кожи.
Заболевание имеет острую и хроническую форму. Обычно для перехода одного состояния в другое требуется срок до 3-4 месяцев. Хроническая патология значительно хуже поддается лечению.
Причины грибка на пальцах
Возбудители заболевания в норме являются одним из компонентов микрофлоры человеческого организма. Они выполняют определенные функции, используя тело как среду обитания. Такой симбиоз является естественным процессом и не причиняет вреда. Проблемы возникают, когда микроорганизмы начинают бесконтрольно размножаться при изменении условий. Грибок на пальцах рук может возникнуть при таких условиях:
- общее снижение иммунитета;
- авитаминоз;
- гормональные сбои;
- переохлаждения;
- несоблюдение правил гигиены;
- травмы кожи;
- аллергические реакции.
Очень часто грибок оказывается не самостоятельным, а вторичным заболеванием, вызванным теми или иными нарушениями в работе организма. В этом случае он является лишь внешним проявлением более серьезной проблемы. Первопричиной развития заболевания могут быть:
- состояния иммунодефицита;
- сахарный диабет;
- эндокринные заболевания;
- проблемы с желудком и кишечником;
- заболевания кожи;
- паразитические инвазии;
- злокачественные опухоли.
Появление грибка может быть спровоцировано длительным приемом антибиотиков или других сильнодействующих препаратов. Кроме того, причинами становятся стрессы, хронические переутомления и недосыпания. На возможность развития патологии влияет также рацион. Чрезмерное употребление сахара и углеводов увеличивает риск возникновения проблемы.
К какому врачу обратиться?
При грибке на пальцах рук очень важно своевременно начать лечение. Промедление способно вызвать большое количество осложнений, хронизацию заболевания, а также увеличить риск заражения окружающих. Правильно подобранная терапевтическая схема значительно облегчит ситуацию. В этом случае необходим врач:
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Чтобы помочь пациенту избавиться от грибка, доктору нужно будет повлиять не только на его внешние проявления, но и на первопричины развития. В противном случае болезнь может возникнуть опять через некоторое время. Для правильного подбора схемы лечения врачу нужно как можно детальнее воссоздать клиническую картину. Он задаст пациенту такие вопросы:
- Какими симптомами проявляется заболевание?
- Как давно дали о себе знать первые признаки?
- Случалось ли нечто подобное ранее?
- Какие еще хронические и острые заболевания диагностировались у пациента?
- Были ли у него когда-либо дерматологические или эндокринные проблемы?
- Проводил ли он симптоматическое лечение заболевания?
После этого будет осуществлен внешний осмотр. В целях диагностики обычно назначают лабораторные анализы мочи и крови, а также соскоб с пораженного участка кожи. Дополнительно могут понадобиться консультации с другими врачами.
Лечение грибка
Воздействие на проблему обязательно должно носить комплексный характер, иначе результативность терапии значительно снизится. Это обозначает, что воздействовать необходимо не только непосредственно на пораженную кожу, но и на внутренние предпосылки заболевания. Грибок между пальцами рук лечится по такой схеме:
- обработка высыпаний на коже специальными антибактериальными мазями, гелями и кремами;
- прием антибиотиков, обеззараживающих средств, препаратов, обладающих антимикозным действием;
- прохождение курса стимуляции и укрепления иммунной системы;
- назначение специальной лечебной диеты.
Рацион питания во время лечения грибка имеет крайне важное значение. Необходимо исключить из меню продукты, создающие благоприятную среду для развития одноклеточных. Для этого отказываются от сахара, дрожжевых мучных изделий, пива, кисломолочных продуктов. Необходимо также беспрецедентное соблюдение правил гигиены с частой сменой полотенец и постельного белья.