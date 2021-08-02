Грибок на пальцах рук

Это заболевание имеет очень высокую распространенность по ряду причин. Главными из них являются передача патологии бытовым путем и непосредственное взаимодействие с источниками заражения. Заболевание чаще всего бывает вызвано дрожжевыми грибами рода Candida, которые в норме содержатся в микрофлоре организма человека. Однако до наступления неблагоприятных условий они никак себя не проявляют. При снижении иммунитета начинается активное размножение клеток, которое приводит к появлению воспалений и разрушению тканей.

Важно Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обратиться к профильному специалисту.

Симптомы заболевания

Грибок может поражать любые отделы организма, в зависимости от того, какой из них находится в наиболее уязвимом состоянии. По статистике, проявления патологии чаще встречаются на правой руке из-за большего количества нагрузок. Грибок может поразить кожу на любом участке, но чаще встречается в области ногтей, между пальцами и в складках на ладони. Это объясняется особенностями строения эпителия и большим количеством потовых желез. Заражение способно занимать обширные площади кожи в течение непродолжительного времени. Кроме того, грибок на пальцах — это заболевание, передающееся через бытовой контакт. Его симптомы таковы:

появление уплотнений на коже;

зуд, жжение, саднящая или ноющая боль;

появление белых или желтоватых пятен, похожих на плесень;

образование жестких мозолистых корочек на месте поражения;

шелушение и отслаивание кожи;

образование трещин, реже — нарывов с гнойным содержимым;

в некоторых случаях — общее ухудшение самочувствия, недомогание, снижение чувствительности кожи.

Заболевание имеет острую и хроническую форму. Обычно для перехода одного состояния в другое требуется срок до 3-4 месяцев. Хроническая патология значительно хуже поддается лечению.